رسالة عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل خوض الامتحانات في المواد المضافة للمجموع.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بأداء مادة اللغة العربية.

رسالة لطلاب الثانوية العامة 2024

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة: "أبناؤنا طلبة الثانوية العامة.. لا تترددوا في بذل أقصى جهودكم في المذاكرة تحدوا أنفسكم، واجعلوا كل لحظة تمر تجعلكم أقرب إلى أحلامكم

النجاح في امتحانات الثانوية العامة ليس حلماً بعيد المنال، بل هو واقع قريب ينتظركم.. فلنتحدى أنفسنا فلنتحدث عن قصص نجاحنا، ولنصنع مستقبلنا، البداية هي اليوم والتغيير هو الآن".

نصائح لامتحانات الثانوية العامة 2024

احصل على قدر كاف من النوم قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

توكل على الله وثق في نفسك وقدراتك

اقرأ التعليمات و الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024 بدقة وتأني حتى تفهم المطلوب.

انتقل للسؤال التالي إذا تعثرت في حل السؤال.

قسم وقتك للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وخصص وقتًا للمراجعة.

احرص على التركيز ولا تشتت نفسك بأي مؤثرات خارجية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، يوم السبت المقبل، الامتحان في مادة اللغة العربية في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

