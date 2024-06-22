الثانوية العامة 2024| ضبط الطالبة المتورطة في نشر امتحان اللغة العربية

تمكنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2024 من ضبط الطالب المتورط في نشر امتحان اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبة بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة امتحان اللغة العربية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنة.

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أسئلة امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024 بعد بدء اللجان بأقل من ساعة.

ونشرت مجموعة الغش "تسريب امتحانات شاومينج" بعض أسئلة امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة 2024 مع الحل.

وتتبع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 المتداولة للتوصل لهوية المتورط في نشرها أثناء انعقاد اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم اصطحاب الطلاب أو المراقبين لهذه الأجهزة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدم التهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.