وزير التعليم يشدد على إجراءات انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية.

توجيهات وزير التعليم في امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم تأخر دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد وزير التربية والتعليم على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع وزير التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية كل الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ جميع إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير امتحانات الثانوية العامة 2024 وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد وزير التربية والتعليم على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

تستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، غدا السبت، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.