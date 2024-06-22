شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة 2024 من طول امتحان اللغة العربية الذي أدوه صباح اليوم السبت في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن امتحان اللغة العربية كان طويلًا للغاية ويحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال الحل.

وأضاف طلاب الثانوية العامة 2024 أن أسئلة النحو في امتحان اللغة العربية كانت تحتوي على "تركات" صعبة وشبه معقدة وتحتاج إلى تفكير.

ولفت طلاب الثانوية العامة 2024 إلى وجود مصطلحات ثقيلة في امتحان اللغة العربية ما تسبب في صعوبات لفهم القطعة أو أسئلة البلاغة.

وقيم معلمو اللغة العربية امتحان الثانوية العامة 2024 بالمتوسط الذي يحتوي على بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن المتوسط، كما يحتوي على أسئلة سهلة أيضا.

ورأى معلمو اللغة العربية أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعد مطابقة للمواصفات لأنها تقيس كل المستويات المعرفية لدى الطلاب.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفا و27 طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في جميع اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من انتظام السير دون معوقات.

مواصفات امتحان اللغة العربية

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

ويحتوى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.