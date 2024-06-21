الحزم مع حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعامل بحزم مع أي حالة غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، غدا السبت بامتحان اللغة العربية.

وجدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التأكيد على تنفيذ جميع إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بأي أجهزة إلكترونية.

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير امتحانات الثانوية العامة 2024 وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد وزير التربية والتعليم على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 مبكرا

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تأخر دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع وزير التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية كل الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، غدا السبت، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح باستخدام كتيبات مفاهيم توزع عليهم داخل اللجان.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).