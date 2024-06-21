توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية، غدا السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" إذ يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم شاملة ملخصات المنهج ويسلمونها في نهاية اللجان.

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة وتحتوي على نفس الأسئلة، وتحمل رموز "أ، ب، ج، د".

ويجب على طالب الثانوية العامة 2024 تحديد رمز النموذج الذي حصل على ورقة الأسئلة الخاصة به في ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية، والبابل شيت.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024

يبلغ مجموع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 80 درجة.

تبلغ درجة النجاح في مادة اللغة العربية للثانوية العامة 40 درجة.

يشتمل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 55 سؤالا إجماليا.

4 أسئلة مقالية في امتحان اللغة العربية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد بـ4 درجات.

51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين.



مواصفات امتحان اللغة العربية 2024

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج.

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق غدا السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية غدا السبت بعد توقف الامتحانات في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في مادة اللغة العربية.

