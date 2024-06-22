بنظام الأوبن بوك| بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، منذ قليل، أداء امتحان اللغة العربية كأولى المواد المضافة للمجموع ورقيًا.

ووزعت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أوراق إجابة امتحان اللغة العربية على الطلاب مبكرًا في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق لكتابة البيانات بدقة دون التأثير على وقت الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم التي تحتوي ملخصات المنهج وأهم القوانين والمفاهيم.

وتوزّع كتيبات المفاهيم في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على الطلاب داخل اللجان الامتحانية على أن يسلمونها بعد الانتهاء من أداء الامتحان قبل الخروج من اللجنة بنفس هيئتها.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لإتمام إجراءات التفتيش قبل أداء امتحان اللغة العربية.

وخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول.

ويستخدم المراقبون العصا الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمرور على الطلاب للتأكد من عدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية.

وسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

مواصفات امتحان اللغة العربية

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024

ويبلغ مجموع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 80 درجة كنهاية عظمى، ويشترط الحصول على 40 درجة للنجاح في المادة.

تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 55 سؤالا، منهم 4 أسئلة مقالية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات.

كما تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية على51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين.

