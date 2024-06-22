أوبن بوك| استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا اليوم

تستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة أعمال الصيانة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل يوم غد السبت الموافق 22 يونيو 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري الإدارات التعليمية بتوفير مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لتهيئة جو مناسب للطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة التأكد من صلاحية الكاميرات وصيانتها قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل سبل الراحة للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة المحدد.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، لضمان حق الطالب.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من كتابة البيانات نيابة عن الطالب وإنما يراجعها للتأكد من صحتها فحسب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

