فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لأداء امتحان اللغة العربية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية ورقيا كأول المواد المضافة للمجموع، في مدة زمنية تقدر بثلاث ساعات.

ويخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أية أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول أو ساعة ذكية.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

ودعا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور إلى البعد عن أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وألا يصطحبوا أبناءهم أثناء الذهاب للامتحان والاكتفاء بالدعاء لهم في المنزل.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 بأن التصحيح محكم لأن الامتحانات عبارة عن بابل شيت، وشكل أسئلة الامتحانات لن تختلف عن نموذج العام الماضي.

ويحرص وزير التربية والتعليم قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وتواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع وهي: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.



مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.