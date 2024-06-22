طلاب الثانوية بالغربية: امتحان اللغة العربية في المتناول

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية، امتحانات مادة اللغة العربية في أول المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتي تعد أكبر المواد في تقدير الدرجات، حيث تقدر بنحو 80 درجة من أصل 410 هو المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة وذلك بلجان محافظة الغربية.

وعقب الإمتحانات تباينت وجهات نظر الطلاب بين الرضا بمستوى الأسئلة والغضب من بعض الأسئلة.

وأكد عدد كبير من الطلاب عن رضاهم التام من مستوي الأسئلة وأنها جاءت في مستوي الطلاب لكن كعادة الإمتحانات يوجد بها بعض النقاط الصعبة التي تميز الطالب المتوسط من المتفوق.

ولفت أبو العلا شوقي مدرس خبير للغة العربية بالغربية، إلى أن مادة اللغة العربية هذا العام كانت معقولة جدا ولم تحمل مفاجآت وهذا يظهر على حالة الرضي من غالبية الطلاب ولا يقاس اعتراض البعض فالعبرة بالغالبية من الطلاب، مشيرًا إلى أن النظام الحديث من الامتحانات الذي طبق قبل سنوات. قضي علي أن يحصل الطالب على الدرجات النهائية.

وعلي الجانب الآخر لم تتلقي غرفة العمليات شكاوي جسيمة تخل بالامتحانات والتي سارت بالمحافظة في هدوء تام وأنه لم يثبت اي تسريب الامتحانات في مادة اللغة العربية ولا صحة لكل مايثار في هذا الصدد .

الجدير بالذكر أن يؤدي 40661 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة، داخل الـ8 مدن والـ 4 أحياء، تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.