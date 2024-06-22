بورسعيد: طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية بنسبة حضور 99.7%

أكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية دون مشكلات.

وأضاف، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا الإمتحان من خلال 15 لجنة رئيسية تشمل طلاب المدارس الرسمية عربى والرسمية لغات ومدارس التعليم الخاص وذلك بنسبة حضور 99.7%.

ولفت الدكتور محمد عبدالتواب، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة تسير بشكل طبيعي دون رصد أى معوقات من شأنها تكدير صفوها، مشيرا إلى أن جميع الطلاب استلموا أسئلة الامتحان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

ومن جانبه، أكد طاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية، مشيرا إلى رصد 17 حالة غياب بين صفوف الطلاب من إجمالي 5822 طالبًا وطالبة.

وأضاف الغرباوي، أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم تسجل أى إخطارات بمحاولات الغش ولم ترصد أى حالات مرضية بين صفوف الطلاب أو الملاحظين.