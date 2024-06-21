التعليمات النهائية قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تعليمات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع غدا السبت، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 غدا السبت، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).



وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

آخر تعليمات وزير التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة 2024