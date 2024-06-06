مفاجأة في اتهام البلوجر سمية نستون بنشر فيدوهات خادشة للحياء (شاهد)

كشف المحامي أيمن محفوظ، تفاصيل على إلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن البلوجر سمية نستون من فتيات الدعارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك شركات حصلت على خدمات سمية نستون وأجبرتها على سلوك الجريمة وكانت محتجزة داخل إحدى الشركات لتصوير تلك الفيديوهات الخادشة.

تابع: "سأتولى الدفاع عنها أمام القضاء وأقاتل من أجلها بشرط أن تقر وتعترف على شركائها في الجريمة وأبلغتها بطلبي ولكنها تشعر بالخوف من شركائها".

حبس البلوجر سمية نستون

أمرت النيابة العامة، بحبس البلوجر سمية نستون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء، كما جرى التحفظ على مقاطع مخالفة.

وأسندت النيابة للمتهمة، اتهامات عدة من بينها نشر الفسق والفجور وهدم قيم الأسرة المصرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "لها معلومات جنائية"، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.