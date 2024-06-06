د. وجدي زين الدين يطالب بالاهتمام بملف الصحة: المواطن صحيح البدن مصلحة للدولة

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آفاق التنمية الشاملة خلال العشر سنوات الماضية، مضيفًا أن المواطن ينتظر جني ثمار الإنجازات التي تحققت.

وبين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة على الخطاب الديني المعتدل، وذلك بعدما ذاقت مصر مرارة الإرهاب، منوهًا إلى أن الرئيس يهدف إلى مواصلة محاصرة التشدد الديني وعدم إضاعة ما تحقق في هذا المجال.

وأوضح، أن الخطاب الديني يتأتى من خلال المؤسسات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية من خلال رجال الدين والمنابر، مشيرًا إلى أن الإرهاب يستخدم تأويل النصوص بالخطأ ويستغلها لصالحه.

ونوه إلى أن ملفي الصحة والتعليم يأخذان حيزًا كبيرًا من اهتمام الدولة المصرية، وأن المواطن يجب أن يكون صاحب صحة جيدة، فالمواطن صحيح البدن يستطيع التفكير جيدًا وينعكس على الناتج لصالح الدولة المصرية، وأما المعتل لا يفكر لانشغاله بالمرض والبحث عن وسائل للعلاج.

وبين زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس أن الصحة ملف شائك ويعاني من مشاكل لمدة طويلة، مطالبًا بضرورة مشاركة مستشفيات الجامعات الخاصة في الملف.