خبير: الأحزاب المتطرفة الصهيونية تهدد اتفاق وقف حرب غزة (فيديو)

كشف محسن الشوبكي، الخبير الاستراتيجي، الهدف من بيان حزب شاس الصهيوني، الذي أكد فيه أن قراره بدعم إسناد أي اتفاق فيما يتعلق بتحرير الأسرى، مؤكدًا أنه موجه أساسًا لدعم رئيس الحكومة نتنياهو أولا ولحكومة الحرب الإسرائيلية.

أضاف الشوبكي، الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية المهمة جدا أن رسالة حزب شاس كانت موجهة أكثر لرئيس الحكومة كدعم أو باتجاه استهداف الأحزاب الدينية الأخرى التي يقودها سموتريتش وبن غفير وتهدد وقف الحرب بغزة.

أكد أن الهدف الاستراتيجي لحزب شاس في هذا البيان هو دعم هذه البادرة ودعم الاتفاق ولاستهداف الحزبين المتشددين الأكثر حزب الصهيونية الدينية أو حزب القوة اليهودية، باعتبارهم الحزبين الأكثر تشددًا فيما يتعلق برفض أي اتفاق.

بيان مشترك يدعو الاحتلال وحماس للموافقة على مقترح بايدن

كشف البيت الأبيض عن بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة، يطالب حماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح البيت الأبيض أن البيان المشترك يدعو قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم تنازلات نهائية لإبرام الصفقة التي طرحها بايدن في 31 مايو المنصرم.