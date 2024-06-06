د. وجدي زين الدين: ملف الصحة أساس نهضة مصر ويحتاج لـ “مشرط جراح ماهر” لتطويره

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعلاء المواطن المصري وتدعيم الأمن القومي وملفي الصحة والتعليم خلال خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة تطوير ملف التعليم في مصر، مؤكدًا أنه يحتاج إلى “مشرط جراح ماهر” باعتباره أساس نهضة مصر وبحاجة لإعداة النظر، مردفًا: “العملية التعليمية 4 أركان مبنى ومنهج ومعلم وتلميذ".

وتطرق إلى أن محمد علي باشا ومهاتير محمد حققا نهضة كبرى بالتركيز على تطوير ملف التعليم في بداية حكمهما من خلال إرسال البعثات إلى الخارج، والتزود بالمعارف والعلوم المتقدمة، مواصلًا: “يوجد فرق سرعات بين الإنجازات وتطوير ملف التعليم”.

وأكد أن خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم استقالته وفقًا للدستور يعتبر أهم حدث يشغل الرأي العام المصري والعربي والمنطقة في الوقت الحالي.

وبين زين الدين أن خطاب التكليف يأتي في وقت تجابه فيه مصر مخاطر وتحديات إقليمية، منوهًا إلى أن خطاب التكليف ضم محاور مهمة وواضحة وهي بناء الإنسان المصري من خلال توفير الحياة الكريمة له، وتعزيز شخصيته عقب ثورتين من أجل الحرية ومشروع طموح سار عليه الرئيس السيسي، ومن المنتظر أن ينعكس على المواطن بالنفع في المستقبل القريب.

وأضاف أن خطاب التكليف شمل مسارات لتدعيم الأمن القومي المصري، موضحًا أن الربط بين بناء الإنسان والأمن القومي بسبب مواجهة مصر لتحديات جسيمة آخرها القضية الفلسطينية، التي لاقت دعمًا مصريًا وإصرارًا على تجنب تصفيتها وتمرير المساعدات، لافتًا إلى أن المنطقة على شفا كارثة، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري يرتبط بالأمن القومي العربي.