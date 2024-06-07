مستوطنون يشعلون النيران في ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس (فيديو)

هاجم المستوطنون، قرية قصرة جنوب نابلس ودمروا منازلها، وأصيب فلسطينيان، وسط حماية من قبل قوات الاحتلال للمستوطنين الذين يضرمون النيران في كل ممتلكات المواطنين.

ووفق قناة “القاهرة الإخبارية”، فأن المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال أحرقوا منازل في البلدة وأجزاء من مزارع فيها وأصيب بذلك مواطنين أحدهم بالرصاص والآخر بحجر في رأسه إثر اعتداءات المستوطنين على هذه القرية لاسيما أن الجنوب مدينة نابلس تتعرض لانتهاكات جسيمة وكبيرة بحق الفلسطينيين.

وقبل أيام كان هناك إضرام للنيران بهذه الأوقات في قرية دوما، والآن بقرية قصرة التي تتعرض لهجوم للمستوطنين.

استمرار هجوم الاحتلال على نابلس

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، أعمالها الهمجية العنيفة في حق الممتلكات الفلسطينية، حيث شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بهدم منشآت سياحية وخيام ومساكن وسلال حجرية في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن جرافات الاحتلال هدمت مساكن وخيام للمواطنين، وجرفت سلاسل حجرية في المنطقة الشرقية من القرية، فيما باشرت بهدم نحو 5 منشآت السياحية "شاليهات" في ذات المنطقة، تعود للمواطن أحمد سلاودة.

وأضاف، أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، إذ أخطرت بهدم نحو 200 منزل ومنشآة في العامين الماضيين، عدا عن السيطرة على ينابيع المياه، وإغلاق مدخل القرية، وافتعال الحرائق بشكل يومي، ومنع المزراعين من الوصول إلى آراضيهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر مايو المنصرم 47 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.