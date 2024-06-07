وزير اقتصاد المجر يكشف تفاصيل التعاون مع مصر المشروعات الجديدة (فيديو)

كشف مارتون ناجي، وزير الاقتصاد القومي في المجر، تفاصيل التعاون مع مصر، مؤكدًا: “أننا نسعى إلى كثير من الاستثمارات الجديدة والتعاون مع مصر، والآن لدينا 3 مشاريع رئيسية”.

وأضاف خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أن الدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زار بودابست مع كبار المسئولين ورجال الأعمال.

وتابع: “تناولوا عددًا من المحادثات الثنائية مع كثير من المسئولين ورجال الأعمال وكانت المحادثات مثمرة للغاية، حيث جرى تناول الكثير من الموضوعات مع ممثل وزارة الاقتصاد الوطني”.

وأوضح أن أعضاء الوفد المصري شاركوا في فعاليات مهنية وحرفية تركز على الأعمال والتكنولوجيا نظمتها الوزارة ووكالة الترويج الصادرات المجرية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه جرى عقد مناقشات على مائدة مستديرة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات المجري في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد وقد تم تمثيل العديد من شركات التكنولوجيا في هذا الحدث، إضافة لوكالة التطوير التكنولوجيا المعلومات الحكومية وجامعة جابور دينس وعدد من المنصات التكنولوجية الأخرى.

وتابع: “هناك عدد من المشاريع الأخرى ولكن هذه المشاريع رئيسية في غاية الأهمية في البداية مشروع نقل بالسكك الحديدية وهو من أحد المشروعات الهامة بين البلدين، وأيضا هناك 913 من المشاريع الفردية في المجر تم بالفعل تنفيذها ويُجرى حاليا إنتاج 437 عربة، ويتم تصنيع العربات في المجر وتتجاوز قيمة المشروع المليار”.

زيارة وزير الاتصالات إلى المجر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أندراش كوفاشى سفير المجر لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية الرقمية الدولية.

يأتى اللقاء استكمالا للمباحثات المصرية المجرية التى بدأت برئاسة الوزيرين فى ضوء زيارة السيد وزير الاقتصاد الوطنى المجرى لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.