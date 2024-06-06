نشرة التوك شو.. مفاجأة بشأن رفع سعر البنزين والسولار ودة تخفيف الأحمال

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

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هل ترتفع أسعار البنزين والسولار.. متحدث البترول يكشف مفاجأة (فيديو)



قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء، هو السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس على مستوى المحافظات.

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سبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس.. وحقيقة استمرارها يوميًا لـ 3 ساعات (فيديو)



وجه رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

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رئيس وزراء الهند: أشكر الرئيس السيسي وأتطلع لطفرة غير مسبوقة بين البلدين



قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية أمس، يرجع إلى إجراء بعض أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء.

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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لها دور كبير فى مساعدة الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوجيه العالم لهذه الأزمة، قائلا:" كان لمصر دور كبير ولا زال فى إحداث زخم كبير واهتمام بالقضية الفلسطينية.

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طارق فهمي يكشف دور مصر في اعتراف الدول بفلسطين (فيديو)



كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض ارتفع بنحو 17 جنيها، لتسجل مستوى 132 جنيها بدلا من 115 جنيها، مع نفوق آلاف الفراخ بسبب قطع الكهرباء، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لحل الأزمة.

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اتحاد منتجي الدواجن : تخفيف الأحمال سبب ارتفاع أسعار البيض (فيديو)



قال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي كذريعة من أجل رفع أسعار الدواجن و بعض المزارع تبيع الدواجن النافقة بأسعار أقل من سعر الدواجن الطبيعية والحية.

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شعبة الدواجن تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)



قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن هناك أصناف أدوية لم تكن متوفرة في الفترة السابقة سيتم توفيرها قريبا.

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نقابة الصيادلة تكشف شرط الموافقة على رفع أسعار الأدوية (فيديو)



كشف الطبيب محمد توفيق، استشاري طب وجراحة العيون، تفاصيل وجوده في قطاع غزة خلال الفترة الماضية برفقة فريق طبي متطوع لعلاج جرحى قطاع غزة، معقبا: تم استدعائي من قبل بعض الأطباء في قطاع غزة.

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طبيب عيون مصري عائد من غزة: الوضع في المستشقيات كان صادمًا (فيديو)

