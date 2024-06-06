خبيرة أسرية تحذر من إدمان الهاتف: يهدد بطلاق الزوجين (فيديو)

أكدت الدكتورة عبير عبدالقادر، الاستشاري الأسري، إن الأنانية والبخل من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق الصامت.

وقالت خلال مشاركتها مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن الكثير من الزوجات يشتكين من مدى تعلق زوجها بالهاتف المحمول الذي يصل إلى حد الإدمان، محذرة من خطورة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبعد الفرد عن أسرته.

تابعت: “شعور الزوجة بأنانية الزوج يدفعها إلى طلب الانفصال”، لافتة إلى أن الهجر الزوجي داخل المنزل أصعب بكثير من ترك الزوجة لمنزلها والذهاب إلى بيت العائلة.

وأرجعت أسباب هجر الزوجة لزوجها إلى ظروف التنشئة الاجتماعية، التي تبني في الفتاة أو الشاب تحمل المسؤولية

وأشارت إلى أن تنصل الرجل من واجباته الزوجية أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.

أسباب الطلاق بين الزوجين

عدم التفاهم والتواصل: عدم القدرة على التواصل الفعال والتفاهم بين الزوجين يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تراكمية تفضي في النهاية إلى الطلاق.

الخيانة الزوجية: الخيانة تُعتبر أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، حيث تخلق خيانة الثقة بين الزوجين وتؤدي إلى تدهور العلاقة.

المشكلات المالية: الضغوط المالية والاختلاف في إدارة الأموال يمكن أن تؤدي إلى توترات كبيرة بين الزوجين، مما يزيد من احتمالية الطلاق.

الاختلافات الثقافية والدينية: في بعض الحالات، يمكن أن تكون الاختلافات في الخلفيات الثقافية أو الدينية سبباً في تصادم القيم والمعتقدات، مما يؤدي إلى صعوبة التعايش معاً.

العنف الأسري: العنف الجسدي أو النفسي يُعد من أخطر الأسباب التي تدفع إلى الطلاق، حيث لا يستطيع أحد الشريكين تحمل الإيذاء المستمر.

الإدمان: إدمان أحد الزوجين على المخدرات أو الكحول يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية واجتماعية تؤثر على الحياة الزوجية بشكل كبير.

التدخل الخارجي: تدخل الأهل أو الأصدقاء في شؤون الزوجين يمكن أن يسبب خلافات ويؤثر سلباً على العلاقة.

الروتين والملل: قد يشعر الزوجان بالملل من العلاقة بعد فترة طويلة، مما يؤدي إلى فقدان الاهتمام والرغبة في استمرار الزواج.