التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات الصعيد: تكلف 442 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد بقيمة 442 مليون دولار، من أصل 500 مليون دولار وهذا يؤكدا على تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن ما جرى تم تنفيذه من مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، 5130 مشروعا، في العديد من القطاعات، لافتا إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

تابع: البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، مشيرا إلى أن مشروعات البرنامج امتدت حاليا إلى 10 محافظات أخرى في الصعيد"، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية ووزارات الدولة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات.

مشروعات الصعيد بمليار دولار منذ 2018

وأشار إلى أنه منذ 2018 بدأ تنفيذ المشروع بقيمة مالية وصلت لـ مليار دولار؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروعات التي قامت بها التنمية المحلية أفادت المواطنين بخدمات كبيرة من الصرف الصحي المتكامل، ومحطات معالجة ورفع مياه، وإنشاء مراكز خدمية وتبطين للترع.