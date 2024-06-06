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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"إسرائيل لو خلصت عليها ستتفرغ لنا".. بكري: المقاومة الفلسطينية تعمل لصالح مصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الاصطفاف الوطني بمثابة أمن قومي للدولة المصرية.

وقال بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد “نواجه تحديات على كافة الجبهات تحتاج إلى اصطفاف داخلي، الناس بتكلمنا في الشارع بيلمونا، وبنستحلمهم وبنسمع منهم، الناس مستورة بس منجيش بقى نضغط أوي، بلدنا تحتاج لكل جهد وكل شخص يعمل”، مشيدا بالجهود المصرية لإنهاء أزمة القضية الفلسطينية.

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وتابع بكري : “أهالينا في فلسطين بقالهم 8 شهور بيدبحوا والأمريكيان لسه فاكرين وقف إطلاق النار، إسرائيل لو خلصت على المقاومة قضيتها الثانية ستكون مصر، المقاومة في صالح مصر أراد البعض أو لم يريد”.

ولفت إلى أن مروجي الأكاذيب لا يتوقفون على توجيه الاتهامات للرئيس جمال عبد الناصر في ذكرى نكسة 1967.

وتابع: “لم نهزم والحروب دايما تنتهي بإعلان الاستسلام أو الوقوف، إحنا وقفنا وبدليل استمرار المعارك خلال حرب الاستنزاف التي استمرت ألف يوم، الهزيمة تعني انتهاء الحرب، فارق كبير بين خسارة المعركة والهزيمة بحرب”، مردفا: “عبد الناصر لم يستسلم، ومشروعه كان مستهدفا بعد حركة التنمية التي نفذها خلال فترة الستينيات”.
وأضاف بكري : “فترة الستينيات كانت فترة صعود لعبد الناصر، وحينما ألقى خطابا في الأمم المتحدة غادر القاعة حينما تحدث السفير الإسرائيلي فخرج خلفه 37 رئيس وفد، قيل في الخمسينات إن عبد الناصر يحكم العالم، كل دولة أفريقية بها شارع باسم الرئيس عبد الناصر، نعلم أسباب النكسة، عبد الناصر أحيا الوطنية في المصريين وقام بإعادة بناء الجيش، ستبقى سيرة عبد الناصر بأحرف من نور في كتب التاريخ، لأنه زعيم وطني”.

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