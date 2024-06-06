كيف انتهت أزمة أفشة بعد تصريحاته المثيرة للجدل؟

كشف الناقد الرياضي، عصام شلتوت، آخر التطورات في أزمة تصريحات محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي الأخيرة، والتي أشعلت فتيل الفتنة بينه وبين زملائه والمدير الفني.

وقال خلتل مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه جرى توقيع غرامة مالية على أفشة 250 ألف جنيه، مع التدريب منفردا خلال اليوم الأول له.

وأكد انتهاء الأزمة، لأن العقوبة للتقويم وليست للذبح وبالتالي أفشة أقر بخطأه وأنه لا يصلح للظهور على الهواء في البرامج وهو ما جعل كولر يبتسم وطالبه بضرورة التدريب على التعامل مع الإعلام.

منع لاعبي الأهلي من الظهور الإعلامي بسبب أفشة

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر منع لاعبو الفريق من الظهور إعلامياً وغلق باب الاحتفال بدوري أبطال إفريقيا والتركيز في المرحلة المقبلة، كما كشف عن استعدادات القلعة الحمراء للفترة القادمة من مباريات الدوري.

وأضاف أنه جرى إلغاء ظهور طاهر محمد طاهر إعلاميا اليوم بسبب ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية، وهو ما ساعدهم في اتخاذ القرار.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من ظهور محمد مجدي أفشة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وتصريحاته التي أثارت استياء وغضب مسئولي القلعة الحمراء وزملائه في الفريق، وبعدها قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية عليه، كما غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال اليومين الماضيين، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل الجيم.