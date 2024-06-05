نشرة التوك شو.. زيادة مدة تخفيف الأحمال وجدل التشكيل الوزاري الجديد

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علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة انقطاع الكهرباء، وزيادة ساعات تخفيف الأحمال في المحافظات، قائلاً “كنت أتمنى أن تكون الحكومة سباقة في موضوع انقطاع الكهرباء، وكان عليها أن تقوم بتنبيه المواطن على زيادة مدة انقطاع الكهرباء، ولا يجب أن تتركه يتفاجئ بالوضع”.

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"الناس زعلانة بجد".. أحمد موسى يهاجم زيادة مدة تخفيف الأحمال (فيديو)





قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تخفيف الأحمال فترة مؤقتة والحكومة ملتزمة بتنفيذ وقف تخفيف الأحمال ويتم العمل على هذه الخطة حاليا.

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الحكومة: تخفيف الأحمال فترة مؤقتة تنتهي قريبا (فيديو)



علقت الإعلامية عزة مصطفى، أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، وحقيقة الأنباء المتداولة عن زيادة مدة تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين خلال الفترة المقبلة.

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خليكوا واضحين".. عزة مصطفى تهاجم الحكومة بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه تفاجئ اليوم بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول بشأن تخفيف الأحمال وزيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية، مشددًا على أن هذا يمكن وصفه "شفافية مريبة"، موضحًا أن القرار بسبب زيادة درجات الحرارة رغم أن الموجة الحارة مستمرة.

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إبراهيم عيسى: فوجئت بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول "شفافية مريبة"



أكد الإعلامي تامر أمين، أن محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي أصبح حديث الناس منذ 48 ساعة، بعد ظهوره بأحد القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن أفشة أخطأ في عدد من التصريحات التي أدلى بها.

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تامر أمين: كولر سيذبح أفشة وأطالب مجلس إدارة الأهلي بالتدخل (فيديو)



رفض الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، دعوات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى في دول أفريقيا، موضحا أن ذبح الأضحية سنة على المستطيع.

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الأقربون أولى.. الإفتاء ترفض دعوات توزيع لحوم الأضاحى بدول أفريقيا



وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً: "روح ربنا يوقفلك ولاد الحلال، احنا عايزين الوزير القوي الأمين، اختيار الوزارء أمر صعب".

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه "يتمنى للحكومة الجديدة التوفيق، وللدكتور مصطفى مدبولي، وكل الزملاء في الحكومة الذين سيتم الاستقرار عليهم واختيارهم

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ضياء رشوان: الرئيس السيسي طلب من الحكومة التواصل مع المواطنين (فيديو)

