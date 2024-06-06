العربي للدراسات: اجتياح رفح غباء من الاحتلال ونتنياهو يريد إطالة أمد الحرب

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعاني من نقص حاد في الخبرات العسكرية لأنه في الأصل شخص مدني وليس عسكريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن اجتياح الاحتلال لمنطقة رفح الفلسطينية يشيرا إلى غباء حكومة الاحتلال.

وأوضح أن عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز الـ5 آلاف منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية للاحتلال، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى لإطالة أمد الحرب في غزة خوفا من المحاسبة.

وقال إن المقاومة الفلسطينية باغتت إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بعمليات بطولية، مشدد على أن إسرائيل لم تحقق أي أهداف لها منذ ذلك التاريخ سواء بالقضاء على حماس أو استعادة المختطفين.

الأوضاع كارثية في رفح

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الصهيوني على غزة ومواصلة القصف الهمجي المستهدف للمستشفيات والمواطنين العُزل، قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة "يزداد سوءا"، وإنه لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح.

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي، أن "هناك جهودا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية".

ولفت إلى إرسال فرق طبية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين، وقال:"من الصعب جدا على عمليات الأمم المتحدة أن تستمر في وجودها في غزة في ظل الوضع الحالي".