نشرة التوك شو.. لا اتفاق لفتح معبر رفح والدعم النقدي يوفر أموال الدولة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن بعض البقالين التموينيين يأخذون البطاقات التموينية من المواطنين بغرض صرفها لكنه في الحقيقة يستفيد منها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وجدي زين الدين: الدعم النقدي سيوفر أموال الدولة ويمنع تلاعب التجار (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه يوجد اختلاف بين مؤيد ومعارض حول كون الدعم نقدي أم عيني خلال السنوات الماضية، مضيفا أن هناك مليارات تضيع حول هذا الإطار ولم يستفد منها مستحقي الدعم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وجدي زين الدين: مليارات الدعم لا تصل للمستحقين بسبب جشع التجار (فيديو)

قدمت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر، التعازي لمسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تم استهدافهم أمس أثناء تأديتهم لمهمتهم الإنسانية في محافظة رفح الفلسطينية، قائلة: "كانت طواقمنا مكونة من 3 مركبات إسعاف، تتواجد في منطقة تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، وتفاجأت باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الجوي إحدى مركبات الإسعاف".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعمل ليل نهار رغم تعرضهم لقصف الاحتلال (فيديو)

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أهمية المباحثات بين مصر والصين بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

مختار غباشي: الصين القطب المزعج لأمريكا وزيارة السيسي محورية ومهمة (فيديو)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مسؤول قبرصي، أن الممر البحري لغزة يعمل والمساعدات مخزنة في سفن قبالة ساحل القطاع لحين إصلاح الرصيف الأمريكي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

مسؤول قبرصي: الممر البحري لغزة يعمل والمساعدات مخزنة

حذر وائل نجم، الخبير في الشأن الأسري، من ارتفاع نسبة العنوسة بسبب وثيقة تأمين الطلاق، قائلا: "اللي مش هيدفع مش هيتجوز".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

خبير أسري يحذر من العنوسة بسبب وثيقة تأمين الطلاق: خراب بيوت (فيديو)

علقت إيناس حمدان، مدير الإعلان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مطالب الاحتلال بإخلاء مقر أونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يومًا، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أونروا تعلق على محاولة تفكيك الوكالة وطرد الاحتلال لها من القدس (فيديو)

قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن تصنيف الحتلال الإسرائيلي للوكالة كمنظمة إرهابية، يرفضه الاتحاد الأوروبي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أونروا: الوكالة طوق النجاة للفلسطينيين وتصنيفها منظمة إرهابية مرفوض (فيديو)

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، استمرار رفض واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أمريكا: نرفض العملية العسكرية برفح وعلى إسرائيل تجنب ما حدث بالمخيمات

أكد الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن مصر أول دولة تحصل على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية، للقضاء على فيروس سي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط



أكد مصدر رفيع المستوى، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصرى إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

مصدر رفيع المستوى: لا اتفاق مصري إسرائيلي على إعادة فتح معبر رفح

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن مقترح الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، يتضمن بالمرحلة الأولى هدنة 30 يوما يجري خلالها إطلاق سراح 30 أسيرا صهيونيا مقابل 1200 فلسطيني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

قيادي بحركة فتح يكشف تفاصيل مقترح الاحتلال لتبادل الأسرى (فيديو)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية وما زالت تعمل في كل المحافل الدولية باتجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

قيادي بحركة فتح: مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ومحدودي الدخل والسلع الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين حتى بما في ذلك المواد البترولية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الحكومة بعد زيادة سعر الخبز المدعم: نتحمل 84% من تكلفته (فيديو)

