الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصدر رفيع المستوى: لا اتفاق مصري إسرائيلي على إعادة فتح معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أكد مصدر رفيع المستوى، عدم صحة  ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصرى إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المصدر في وقت سابق، أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي.

جهود مصرية لإعادة تفعيل الهدنة

وأكد أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

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