الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قيادي بحركة فتح يكشف تفاصيل مقترح الاحتلال لتبادل الأسرى (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن مقترح الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، يتضمن بالمرحلة الأولى هدنة 30 يوما يجري خلالها إطلاق سراح 30 أسيرا صهيونيا مقابل 1200 فلسطيني.

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مصدر رفيع المستوى: لا اتفاق مصري إسرائيلي على إعادة فتح معبر رفح

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الاحتلال يواصل نسف المباني فى محيط الكلية الجامعية جنوب حى الصبرة بغزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن الاحتلال اشترط وجود قوات عربية ودولية لاستلام وإدارة قطاع غزة وهو ما رفضته مصر والدول العربية. 

المقاومة لن تقبل مقترح الاحتلال

وأوضح: “هذا موقف يقدر بشكل عالي للدول العربية”، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل مقترح الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يتحدث عن وقف إطلاق النار بينما يشير إلى فترة من الهدوء والهدنة وخاصة أنه يرفض تسليم معبر رفح.

تابع: “لن نسمح بفقدان ما تم اكتسابه من إنجازه باستقلالية إدارة معبر رفح”، لافتا إلى أن المقترح الإسرائيلي يشبه المقترح المصري مع اللعب في بعض المصطلحات والألفاظ وهو ما رفضه الاحتلال الإسرائيلي من قبل.

أعلن جيش الاحتلال أن هناك 3657 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ بداية الحرب 1843 منهم خلال العملية البرية في قطاع غزة.

أعلنت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، انسحبت بالكامل من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، كما أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بأن خدمات الاتصال الخلوي في مدينة رفح انقطعت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر عليها.

 

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