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الحكومة بعد زيادة سعر الخبز المدعم: نتحمل 84% من تكلفته (فيديو)
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة بعد زيادة سعر الخبز المدعم: نتحمل 84% من تكلفته (فيديو)

الخبز
الخبز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ومحدودي الدخل والسلع الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين حتى بما في ذلك المواد البترولية. 

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بعد زيادة الأسعار.. نصيب الفرد من الخبز المدعم

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فئات ستحصل على رغيف الخبز بـ 1.25 جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس: “مستمرون في دعم السولار تحديدا باعتبار أنه له تأثرا على السلع الغذائية، وما زالت الدولة تدعم رغيف الخبز بنحو 105 قروش وهو ما يمثل 84% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز”.

تابع: “الدولة ما زالت تقدم حزم من الدعم والحماية المجتمعية لمحدودي الدخل والتي كانت أخرها ما تم الإعلان عنه في مارس الماضي، وتحريك سعر رغيف الخبز يمكن الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمة وتعويض جزء ضئيل من التكلفة”.

حصة الفرد من الخبز ثابتة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهى ٥ أرغفة فى اليوم بمعدل ١٥٠ رغيف شهريا زنة ٩٠ جرام للرغيف يستفيد منها ٧١ مليون فرد والجديد هو قيام المواطن بدفع ٢٠ قرشا للرغيف بدلا من ٥ قروش 

وأوضح أنه لا إضافة حالية للمواليد الجدد فقط فئات معينة تم اضافتها هلال الفترة الماضية منهم أبناء الشهداء والاسر الأولى بالرعاية ومنهم الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى نصف مليون طفل تقريبا 

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: “في فترة تولى الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ولكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، والسبب الرئيسي لرفع سعر الخبز فى استمرار منظومة الخبز بشكلها الحالى مشيرا إلى أنه كان من الممكن تخفيض حصة الفرد من الخبز المدعم ولكن القيادة السياسية رأت أن الأفضل توفير الخبز مع رفع السعر وهذا افضل للمواطن كثيرا بعد دراسات عديدة ،مؤكدا أن سعر الاردب ارتفع ٥ اضغاف منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن ومع ذلك فإن رغيف الخبز ثابت لذا كان لابد من وقفة وتوازن حتى تستمر منظومة الخبز مؤكدا أن الدعم مازالت تتحمل ٨٤% من تكلفة الرغيف الحقيقية وحاليا ندرس طرح الخبز الحر فى المخابز المدعمة بسعر التكلفة وهو ١٢٥ قرشا للرغيف”.

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