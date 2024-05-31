خبير أسري يحذر من العنوسة بسبب وثيقة تأمين الطلاق: خراب بيوت (فيديو)

حذر وائل نجم، الخبير في الشأن الأسري، من ارتفاع نسبة العنوسة بسبب وثيقة تأمين الطلاق، قائلا: "اللي مش هيدفع مش هيتجوز".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، اعتراضه على وثيقة تأمين مخاطر ضد الطلاق، قائلا: “أديها حافز عشان تسيبني وتخرب بيتي، هنشتغلها سبوبة تخرب بيته وعايزه فلوسه”.

تابع: “المرأة تحصل على العديد من الحقوق حال طلاقها من بينها نفقة المتعة والمؤخر ونفقة الأولاد ما إلى غير ذلك من حقوق، وإذا كانت هناك مشكلة في بطء إجراءات التقاضي فيجب تعديلها وتحدثنا عن هذه الثغرة في الحوار الوطني ووجهنا الشكر للدولة”.

وثيقة الطلاق خراب بيوت

وأوضح: “وثيقة تأمين مخاطر الطلاق تعد خراب بيوت، ولا نمانع أن يسعى مجلس النواب من أجل معالجة أي مشكلة”، لافتا إلى أن هناك قانون للأسرة ولا داعي لصدور مثل هذا الأشياء.

وأكد: “يجب علينا تفعيل القوانين الموجودة بالفعل على أرض الواقع بدلا من أن نصدر مزيد من القوانين الجديدة، ولا يمكن إجبار المقبلين على الزوج شراء وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق”.