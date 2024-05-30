وجدي زين الدين: الدعم النقدي سيوفر أموال الدولة ويمنع تلاعب التجار (فيديو)

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن بعض البقالين التموينيين يأخذون البطاقات التموينية من المواطنين بغرض صرفها لكنه في الحقيقة يستفيد منها.

وقال خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، إنه من وجهة نظره الشخصية أن المواطن مستحق الدعم يأخذه نقدي، مؤكدا أن الدعم النقدي سيوفر على الدولة رقابة وضياع الأموال واختفاء إهدار الأموال، موضحًا أن ذلك سيمنع التجار من التلاعب.

وأشار إلى أن الدعم لا بد أن يصل إلى مستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني سيناقش هذا الملف وسيخرج بمحدادات لها نتائج إيجابية ورائعة، وستنفذها الحكومة على الفور.

وتابع: “ليس كل المصريين يستحقون الدعم، ويوجد عدد محدود من مستحقي الدعم، ويجب على الدولة زيادة الحماية المجتمعية لهم".

الدعم لا يصل لمستحقيه

ولفت إلى أنه يجب إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني، لأنه سيخرج بمحددات في هذا الإطار مع الاستماع لجميع وجهات النظر المختلفة.

وأشار إلى أن المناقشة في ملف الدعم وتحويله إلى الحوار الوطني شجاعة من الحكومة سواء كان عينيا أو نقديا، وتأكيد استمرار دعم الدولة.

وأوضح أن المليارات التي تنفق على الدعم لا تصل إلى المستحقين، وذلك بسبب ممارسات وجشع واستغلال التجار.