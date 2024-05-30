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الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مختار غباشي: الصين القطب المزعج لأمريكا وزيارة السيسي محورية ومهمة (فيديو)

السيسي في الصين
السيسي في الصين

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أهمية المباحثات بين مصر والصين بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس: أن الصين تعد القطب المزعج أمريكا والعالم الغربي، إذ تتحكم في 32% من حجم تداول العملة الأجنبية على مستوى العالم.

وأوضح أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها البوابة الركيزة لدخولها إلى العالم الإفريقي والعربي، موضحًا أن مصر أول دولة في المنطقة سارعت إلى إقامة علاقات استراتيجية مع الجانب الصيني في مايو 56.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين كانت محورية والتركيز على أن مصر هي القطب الأهم للصين عربيا وإفريقيا و البوابة المهمة جدا لعنصر استقرار منطقة الشرق الأوسط.

اتفاقيات مهمة بين مصر والصين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وناقش الجانبان الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

وفي سياق آخر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.9  مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6  مليار دولار خلال عام 2022.

شهدت الصادرات المصرية إلى الصين انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفضت من 1.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 909 مليون دولار في عام 2023. بينما ظلت الواردات المصرية من الصين مستقرة نسبيًا، حيث بلغت 12.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في عام 2022.

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