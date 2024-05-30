قيادي بحركة فتح: مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية وما زالت تعمل في كل المحافل الدولية باتجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “القضية الفلسطينية تصدرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، في ظل امتلاك مصر مكانة وثقل لدي المجتمع الدولي”.

الاحتلا استبدل وقف إطلاق النار بهدنة شهر

وأوضح أن الاحتلال استبدل وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة لمدة شهر، وهم يدركون جيدا أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل مقترح الاحتلال، ولكنها تريد رمي الكرة في ملعب المقاومة، لأن نتنياهو يدرك أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى انفراط عقد حكومته وسيذهب به إلى المحاكمة على قضايا الفساد والرشوة.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تناور على عامل الوقت وتعاملت مع شعبها بنفس الأسلوب في قضية الرهائن بتقديم مقترحات للمقاومة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي سياق متصل، أكد مصدر رفيع المستوى، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصرى إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي.

وأكد أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.