الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أونروا: الوكالة طوق النجاة للفلسطينيين وتصنيفها منظمة إرهابية مرفوض (فيديو)

أونروا
أونروا

قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن تصنيف الحتلال الإسرائيلي للوكالة كمنظمة إرهابية، يرفضه الاتحاد الأوروبي.

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«أونروا» تؤكد فرار مليون شخص من رفح الفلسطينية خلال 3 أسابيع

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أونروا: فرار حوالي مليون شخص من رفح الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

وأضافت خلال لقاءها مع مقناة "إكسترا نيوز" الخميس، أن أونروا العمود الفقري وطوق النجاة للنازحين الفلسطينيين، مؤكدة أنه يوجد 5.9 مليون لاجئ وتقدم خدمات التعليم والطعام لهم.

فيما أوضح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إنه لأول مرة في التاريخ أن دولة عضو في الأمم المتحدة تصنف أهم منظمة أممية كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن الاحتلال نجح  في تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة.

وأضاف أن هناك 16 دولة كانت قد أوقفت دعمها لأونروا ولكن تم استئنافه فيما بعد، مؤكدا أن الوضع المالي للوكالة خطير نتيجة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن الوكالة كانت مسؤولة عن اللاجئين في القطاع قبل العدوان، ولكن اليوم تشمل المسؤولية كل سكان القطاع بنحو 2.3 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أنه يتم تقديم المساعدات الغذائية والمياه والوقود لكافة للمواطنين والمؤسسات.

فرار مليون شخص من رفح

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن حوالي مليون شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية .

وذكرت الوكالة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /الثلاثاء/ - أن عملية النزوح تجري في ظل القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة.

وشددت الوكالة الأممية على أن توفير المساعدة والحماية للأشخاص المقيمين على طول ساحل غزة بات شبه مستحيل.

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