أونروا تعلق على محاولة تفكيك الوكالة وطرد الاحتلال لها من القدس (فيديو)

علقت إيناس حمدان، مدير الإعلان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مطالب الاحتلال بإخلاء مقر أونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يومًا، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

وقالت خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، الخميس، أن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل كامل على المنظمة، موضحة أن فكرة تفكيك الأونروا ليست جديدة.

أوضحت أن معاناة النازحين الفلسطينيين في ظل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مستمرة منذ 3 أسابيع، إذ دخلت نحو 200 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، لكنها نقطة في بحر الاحتياجات الضخمة التي تتزايد مع استمرار موجات النزوح.

تصنيف أونروا كمنظمة إرهابية مرفوض

وأشار إلى أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي للوكالة كمنظمة إرهابية، يرفضه الاتحاد الأوروبي، موضحة أن أونروا العمود الفقري وطوق النجاة للنازحين الفلسطينيين، مؤكدة أنه يوجد 5.9 مليون لاجئ وتقدم خدمات التعليم والطعام لهم.

فيما أوضح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إنه لأول مرة في التاريخ أن دولة عضو في الأمم المتحدة تصنف أهم منظمة أممية كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن الاحتلال نجح في تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة.

وأضاف أن هناك 16 دولة كانت قد أوقفت دعمها لأونروا ولكن تم استئنافه فيما بعد، مؤكدا أن الوضع المالي للوكالة خطير نتيجة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن الوكالة كانت مسؤولة عن اللاجئين في القطاع قبل العدوان، ولكن اليوم تشمل المسؤولية كل سكان القطاع بنحو 2.3 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أنه يتم تقديم المساعدات الغذائية والمياه والوقود لكافة للمواطنين والمؤسسات.