الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل حصول مصر على المستوى الذهبي لمواجهة فيروس سي (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

أكد الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن مصر أول دولة تحصل على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية، للقضاء على فيروس سي.

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سكرتير الدولة الروسي يعرب عن تطلع بلاده للاستفادة بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي

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وزير الصحة: روسيا أرسلت وفداً لدراسة تجربتنا في القضاء على فيروس سي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه يتوقع انخفاض عدد المصابين بأورام في الكبد حسب دراسة علمية بمشاركة أطباء مصريين وأمريكان، لافتا إلى أن وعي المواطنين ارتفع بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية.

تابع: “هذا الإنجاز يعود إلى مبادرة 100 مليون صحة”، مشيدا بالمراكز العلاجية والدواء المصري في علاج ملايين المرضى بنسبة فعالية تخطت 98%.

كيفية الوقاية من فيروس سي


تجنب التعرض للدم الملوث: تجنب مشاركة الأدوات الحادة مثل الإبر والمحاقن، خاصة بين متعاطي المخدرات.

التأكد من استخدام أدوات معقمة عند إجراء الوشم أو الثقب.

إجراء فحوصات دورية والتحدث مع الشريك الجنسي حول الصحة الجنسية.

عدم مشاركة أدوات الحلاقة، فراشي الأسنان، أو أي أدوات أخرى قد تتلوث بالدم.

التأكد من أن الأدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة أو المعقمة في المستشفيات والعيادات هي نظيفة.

التأكد من أن عمليات نقل الدم تتم من خلال بنك دم موثوق.

رفع مستوى الوعي حول طرق انتقال فيروس سي وأهمية الوقاية.

إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الفيروس، خاصة للأشخاص المعرضين للخطر.

يجب على العاملين في الرعاية الصحية التخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفعالة.

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