نشرة التوك شو.. رفع سعر رغيف الخبز وخطة ترشيد الدعم

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أكد د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه من المستحيل استمرار رغيف الخبز بسعر 5 قروش، وأن الحكومة قد تحملت فارق التكلفة لمدة تصل إلى 30 عامًا، منوهًا إلى أن الحكومة ستقدم دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا التي تتأثر بزيادة أسعار الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا.

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خبير اقتصادي: رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات الأكثر احتياجًا



علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تفاصيل قرارات الحكومة اليوم بشأن زيادة سعر رغيف العيش المدعم، قائلة: “ملف شائك جدًا والملف ده كان عامل زي سلك الكهرباء العريان أمام الحكومات في السنوات الماضية”.

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"هو فيه حد لسه يعرف الشلن".. عزة مصطفى: تأخير زيادة سعر الرغيف كلفنا كتير



أكد د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه من المستحيل استمرار رغيف الخبز بسعر 5 قروش، وأن الحكومة قد تحملت فارق التكلفة لمدة تصل إلى 30 عامًا، منوهًا إلى أن الحكومة ستقدم دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا التي تتأثر بزيادة أسعار الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا.

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خبير اقتصادي: رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات الأكثر احتياجًا



علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، قائلا: "أي زيادة في الأسعار من الطبيعي ألا تلاقي استحسان أو تشجيع ولكن يجب أن نكون واقعيين.

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وزير التموين عن رفع سعر رغيف الخبز: سعر القمح زاد 5 أضعاف



قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا لدينا 20 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى ونوفر اللحوم السودانية بـ 285 جنيها للكيلو في منافذنا".

لحوم بـ 285 جنيها.. وزير التموين يكشف الاستعدادات لعيد الأضحى (فيديو)



قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسار القادم للدولة يتمثل في وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية.

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قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القطاع الخاص في صناعة السياحة يتقدم بسرعة الصاروخ، متابعا: "دورنا كرقيب وكمرخص تقديم الدعم سواء المادي أو المعنوي على سبيل تقديم الأفكار.

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وزير السياحة: حفل زفاف الملياردير الهندي تنفيذ شركة مصرية



أكد ديمتري دلياني،المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستند إلى 64 عضوًا بالكنيست من أصل 120 عضوًا، وهذه الغالبية التي يعتمد عليها

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حركة فتح: نتنياهو لن يتزحزح عن كرسي الحكم حتى الانتخابات القادمة (فيديو)

