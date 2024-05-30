عاجل
الحكومة بعد زيادة سعر الخبز المدعم: نتحمل 84% من تكلفته (فيديو)
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وجدي زين الدين: مليارات الدعم لا تصل للمستحقين بسبب جشع التجار (فيديو)

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه يوجد اختلاف بين مؤيد ومعارض حول كون الدعم نقدي أم عيني خلال السنوات الماضية، مضيفا أن هناك مليارات تضيع حول هذا الإطار ولم يستفد منها مستحقي الدعم. 

 

txt

د. وجدي زين الدين: نتنياهو يواصل الإجرام والأكاذيب للتهرب من مصير السجن المحتوم

txt

د. وجدي زين الدين يشيد بمبادرة “ابدأ”: تدعيم للأمن القومي العربي وتعزيز للاقتصاد

 

وأكد خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أنه يجب إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني، لأنه سيخرج بمحددات في هذا الإطار مع الاستماع لجميع وجهات النظر المختلفة.

وأشار إلى أن المناقشة في ملف الدعم وتحويله إلى الحوار الوطني شجاعة من الحكومة سواء كان عينيا أو نقديا، وتأكيد استمرار دعم الدولة.

وأوضح أن المليارات التي تنفق على الدعم لا تصل إلى المستحقين، وذلك بسبب ممارسات وجشع واستغلال التجار. 

الحكومة تطرح التحول للدعم النقدى على الحوار المجتمعى

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياه المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم.

 واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع  للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا  بتحويل الدعم من عيني الى نقدي. 

مواد متعلقة

مختار غباشي: الصين القطب المزعج لأمريكا وزيارة السيسي محورية ومهمة (فيديو)

خبير علاقات دولية: مصر تُفشل المخططات الجهنمية في غزة (فيديو)

خبير يكشف أهمية الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل حول غزة (فيديو)

الاتحاد الأوروبي: قصف خيام النازحين في رفح انتهاك لقرارات العدل الدولية (فيديو)

نصائح مهمة لتجنب المرأة أعراض الشيخوخة بعد الأربعين (فيديو)

هل الرجل أذكى من المرأة؟ أستاذ علم اجتماع يجيب (فيديو)

وزير البترول يكشف تكلفة إمداد الكهرباء بالغاز والمازوت (فيديو)

وزير الرياضة: اعتذرنا عما حدث بنهائي الكونفيدرالية وسعداء بتتويج الأهلي (فيديو)
الجريدة الورقية