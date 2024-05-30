أمريكا: نرفض العملية العسكرية برفح وعلى إسرائيل تجنب ما حدث بالمخيمات

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، استمرار رفض واشنطن للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: “الصور التي شهدناها في مدينة رفح الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي مخالفة لما كنا ننتظره من إسرائيل”.

وأوضح أنه على الجيش الإسرائيلي أن يتجنب ما حدث في رفح الفلسطينية مستقبلا، متابعا: “ما زلنا متسمكين بموقفنا الرافض لعملية عسكرية واسعة في رفح”.

وأكد: “لا يمكننا تحديد نوعية الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في رفح الفلسطينية وما إذا كانت أمريكية أم لا”.

وأشار إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الجزائر بشأن رفح الفلسطينية غير متوازن، موضحًا أن هزيمة حماس دون خطة دبلوماسية واضحة ستبقينا في دائرة العنف.

مجزرة المخيمات في رفح

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في مخيمات النازحين برفح التي زعمت أنها آمنة ودعت الفلسطينيين للتوجه لها، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، أنه يحقق في "الملابسات التي أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة الغارة"، مشيرا إلى أن الغارة التي نفذت، الأحد، على منطقة في غربي رفح كانت "ضد أهداف إرهابية نوعية.. وتم تنفيذ الغارة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المسبقة بوجودهم في المكان المستهدف".

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في إدانات عربية ودولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".