نشرة التوك شو.. حقيقة زيادة سعر الأدوية 40% وجنازة الجندي المصري الشهيد

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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي كانت هناك موجة شديدة من الارتفاع في درجات الحرارة أثرت على معظم محافظات الجمهورية.

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الأرصاد: أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف (شاهد)





كشف نشأت خطاب، الصحفي المتخصص في شئون وزارة النقل، أن هناك نوعين من القطارات في موسم الأعياد وتكون قطارات إضافية إلى جانب خط السير الطبيعي والذي يكون الحجز له قبل السفر بـ14 يومًا.

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كيف تحجز تذاكر قطارات العيد من المنزل (شاهد)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضية الفلسطينية تحظى خلال الفترة الأخيرة بدعم وزخم كبير من كبار دول العالم؛ على رأسها مصر، مشيدًا بدعم معظم نجوم كرة القدم العالميين للدولة الفلسطينية أيضًا على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحمد موسى: 4 دول أوروبية جديدة تدرس قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل المواطنين خرجوا للمشاركة في وداع شهيد القوات المسلحة المصرية الجندي الراحل عبدالله رمضان في الفيوم.

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أحمد موسى عن جنازة الجندي المصري الشهيد: التعاطف والألم في كل منزل



علق الإعلامي أحمد موسى، على الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء، قائلة: “كل دواء سيكون له جزء محدد في الزيادة وكل نوع سيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وتأثيره على المواطن”، لافتا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري موجود لحماية أرض مصر، والحدود المشتعلة في الشرق والغرب والجنوب، مشيرًا إلى أن الجيش استطاع تحرير مصر من الإرهاب، وسابقًا من الاحتلال الإسرائيلي.

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نشأت الديهي: أصوات غير عاقلة تحاول دفع مصر إلى آتون الحرب (فيديو)



استنكرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، العدوان الإسرائيلي على رفح، قائلة: "كلمة مأساة لا تكفي لوصف الضربات الإسرائيلية المميتة في رفح الفلسطينية،بحسب ما ذكرت “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها.

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نائبة الرئيس الأمريكي: كلمة مأساة لا تكفي لوصف الضربات الإسرائيلية في رفح



قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اجتياح رفح هو المرحلة الرابعة من حرب غزة، و الخوف من المرحلة المقبلة التي تشمل القطاع كاملا.

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بعد اجتياح رفح.. أيمن الرقب يحذر من المرحلة الخامسة لحرب غزة (فيديو)

