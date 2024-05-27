شوربة الكوسا.. الحل الأمثل لأمراض القلب

شوربة الكوسا من الأكلات الصحية التي يمكنك تناولها وحدها عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، أو لمرضى القلب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بمكونات صحية تزيد من فوائدها للجسم.

شوربة الكوسا

فوائد تناول شوربة الكوسا

المقادير

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة حلقات)

- الجزر : 1 حبة (مقطع قطع صغيرة)

- الكرفس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- الشوفان : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- حبهان : 2 حبة

- ورق غار : 1 ورقة

- حليب : نصف كوب (سائل)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الماء : كوب

طريقة التحضير

لعمل شوربة الكوسا ،ضعي البصل والثوم في قدر غير لاصق وعلى النار من دون مواد دهنية، ثم قلبي المكونات لمدة دقيقة

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي الكوسا، والجزر، والكرفس، ثم قلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي الماء، والهيل، وورق الغار، ثم خففي النار، واتركي القدر حتى تنضج المكونات.

أخرجي الهيل وورق الغار من القدر.

أضيفي البقدونس والشوفان وحركي الخليط، ثم اتركيه حتى يغلي لحوالي 3 دقائق.

ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد قليلاً.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطيه جيداً حتى يصبح ناعم القوام.

أعيدي المزيج إلى القدر على النار، ثم أضيفي الحليب وقلبي حتى الغليان.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الكوسا

مفيدة للحوامل بشكل خاص

تحتوى الكوسا على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما تجعلها مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري، كما أن تناول الكوسة بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدا قد يساعد على خسارة الوزن.

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسة بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

صحة القلب

محتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسا، فإن هذا يجعل الكوسا غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.