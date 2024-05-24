بيلا حديد.. باللون الأسود بعد فستان الكوفية الفلسطينية

لفتت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، الأنظار بفستان أسود، يوحي بالكئابة والحزن، وذلك خلال حضورها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ٧٧، وبعد ارتدائها فستان شكل الكوفية الفلسطينية؛ لتعبر عن حزنها الشديد ودعمها للقضية الفلسطينية.

بيلا حديد



عمره ٢٣ عاما.. بيلا حديد ترتدي فستانا قديما في مهرجان كان

وظهرت بيلا حديد بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية فيرزاتشي، وتم تصميمه عام ٢٠٠١م، وتميز بقصة مجسمة مكشوفة الظهر ومحددة الخصر، ومصنوع من قماش الشيفون الشفاف الأسود في الجزء العلوي، أما السفلي كان من الترتر الأسود اللامع، ووضعت على ذراعيها شال أسود من الشيفون، مما عكست أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت بيلا بمجموعة من المجوهرات الرقيقة والمرصعة بالألماس، فضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتما في إحدى اليدين.





وفضلت إبراز جمال ملامحها، برفع خصلاتها وتثبيتها من الأمام للخلف، وإعتمدت الشعر المموج من الخلف، كما وضعت مكياج ترابي ناعم، فأبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية المدمجة مع النود بالإضافة للهايلايتر، كما حددت وجهها بالكونتور، واختارت أحمر شفاه باللون البني؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها المميز.





وقد ظهرت بيلا حديد بفستان شكل الكوفية الفلسطينية؛ لتعلن عن دعمها المستمر للقضية دون خوف وبكل جراءة، وتميز بلونه الأحمر مع الأبيض، وبعض الطيات في نهايته.





وظن بعض رواد السوشيال ميديا أنها ليست تقصد بارتدائها الفستان دعم القضية الفلسطينية؛ كون الفستان يمثل الشماغ الأردني الوطني، فتميز بطبقتين مع الزوايا الحادة التي تعبر عن القصة الأصلية للشماغ الأردني.

إلا أن بيلا حديد قطعت الشك باليقين وأكدت عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنها ارتدت الفستان دعمًا لفلسطين.

وفي إطلالة سابقة لها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، ارتدت بيلا فستانا "جريئا" باللون البيج، فتميز بقماشه الشفاف منعدد الطيات مما عكس أنوثتها ومفاتنها.





بيلا حديد تعيش قصة حب ملهمه

وعن حياتها الشخصية، وجدت بيلا حديد ما يجعلها أكثر سعادة وفرح، بشهادة كل من يراها، وهو شريكها وحبيبها أدان بانولوس، حيث قررت انتقالها إلى ولاية تكساس للعيش معه والاستمتاع بحالة الحب التي أزهرت حياتها من جديد.





وأوضحت بيلا حديد أن لا يجب أن يكون العمل هو محور الحياة، فهنالك أشياء جميلة يجب الاستمتاع بها للحصول على نفسية أفضل وحياة ممتعة، قائلة في تصريح سابق لها: " بعد 10 سنوات من العمل في عرض الأزياء، أدركت أنني كنت أضع الكثير من الطاقة والحب والجهد في شيء لم يكن بالضرورة سيعطيني الشيء نفسه على المدى الطويل".