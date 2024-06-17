الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل.

طقس شديد الحرارة ونشاط للرياح

الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا في الشمال ومائلًا للحرارة في الجنوب، ونشاط الرياح المعتدلة على كافة الأنحاء واستقرار الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا في أغلب المناطق، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بينما يكون الطقس ليلاً معتدلاً في شمال البلاد ومائلاً للحرارة في الجنوب.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح المعتدلة ستنشط على كافة الأنحاء وعلى فترات متباعدة من اليوم، مع استمرار هذا النشاط حتى نهاية الفترة المذكورة.

أما بالنسبة للملاحة البحرية، فتشهد حالة من الاستقرار في البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، وفي البحر الأحمر يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

تأثير منخفض جوي على درجات الحرارة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، أن الطقس يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة نتيجة لمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤثر بشكل كبير على المناطق الساحلية.

وأضافت أن الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، بعكس الكتل الهوائية الجنوبية التي أثرت علينا الأسبوع الماضي، حيث تسجل القاهرة اليوم درجة حرارة 37 مئوية مع ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة.

سقوط الأمطار

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة ستنخفض أكثر يوم غد الثلاثاء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على المحافظات الداخلية من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من جبال البحر الأحمر، مما يعيد درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.