لأول مرة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم| اعرف تحديد اتجاه القبلة

بعد أزمة مجسم الكعبة

شهدت منذ قليل سماء مكة المكرمة ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، ليعد التعامد الأول للشمس عليها في 2024، وخلال تلك الظاهرة، تكون الشمس عند لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا ويختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرًا، بينما تتكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

الكعبة المشرفة

ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وتحديد اتجاه القبلة

وتعد هذه الظاهرة من أكثر الطرق الدقيقة لتحديد اتجاه القبلة بدقة في المناطق البعيدة عن مكة، فعند مراقبة الظل الناتج عن جسم عمودي في وقت التعامد، يمكن تحديد اتجاه مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية إضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الظاهرة في حساب محيط الكرة الأرضية بطرق بسيطة غير رقمية، مما يدل على كروية الأرض

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

دعاء الطواف حول الكعبة

وفي سياق الحديث عن أدعية الطواف السبعة، قالت الإفتاء أن الشيخ الجمل قال في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وَيُنْدَبُ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ بِفَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم الْتَزَمَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ هُنَاكَ مَلَكًا مُؤَمِّنٌ عَلَى الدُّعَاءِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَمُحَاذَاةِ الْبَابِ مِنْ أَسْفَلِهِ، وَعَرْضُهُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ، وَيُلْصِقُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ بِجِدَارِ الْبَيْتِ، وَيَضَعُ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُمْنَى إلَى الْبَابِ، وَالْيُسْرَى إلَى الرُّكْنِ، وَيَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: اللهُمَّ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَوَسَاوِسِهِ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ] اهـ.

مجسم الكعبة

بناء مجسم للكعبة في نيجيريا

وتصدر فيديو مجسم شبيه بالكعبة المشرفة مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا، وسط حضور العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام مرددين عبارة "لبيك اللهم لبيك".

أثار الفيديو جدلًا واسعًا على مختلف المنصات، وظهر في الفيديو المجسم المذكور وسط منطقة مسورة بجدران إسمنتية، وتبين أنه مجسم تعليمي صُمم بهدف التدريب وتسهيل فهم وخطوات الشعيرة الدينية قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، بينما كان العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام، كما أن الفكرة تعتمد على تجربة دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وغيرها التي تستخدم نفس الأسلوب في التدريب.

مجسم الكعبة

الهدف من بناء جسم شبيه بالكعبة

ترددت تساؤلات عديدة حول الهدف من بناء مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، وتعتبر هذه الممارسة شائعة في عدة دول، مثل ماليزيا وإندونيسيا، حيث يتم إعداد الحجاج من خلال تدريبات مشابهة، ولم تصدر السلطات النيجيرية أي تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن.

بينما يقوم أكثر من مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، وخاصة من البلدان النامية مثل الهند وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا، برحلة الحج السنوية إلى مكة، حيث تعد هذه الفريضة أكبر رحلة حج دينية سنوية في العالم.