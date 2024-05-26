ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. أعمال جمعت ثنائي الحب والهجر

تصدر إسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث، بعد تصريحات الفنان أحمد العوضي الجريئة خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، الذي يعرض على قناة الحياة، وذلك بمناسبة بدء عرض مسلسله "حق عرب" على القناة والذي عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي يعيد الأمل برجوعه لـ ياسمين عبد العزيز

وأكد أحمد العوضي أن هناك إحتمالية للرجوع إلى ياسمين عبد العزيز كما بربطهما علاقة إحترام حتى بعد الإنفصال، قائلًا: " أنا قولت إن أنا بحب ياسمين جدًا وهي كمان بتحبني والحقيقة اللي سائد الاحترام والود والحب، إحنا بينا كل حاجة حلوة، ومفيش بينا أي خلاف وإن شاء الله لو ربنا كاتب لنا هنرجع ولو رجعنا هنقول، ياسمين عندي حاجة كبيرة جدًا زي ما أنا عندها حاجة كبيرة وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا".

وحققا الثنائي نجاحًا كبيرًا في مجال الدراما، ليشهد جمهورهم على التناغم والكيمياء بينهم، وقدرتهم على توصيل قصة الحب الحقيقية بينهم إلى دراما ممتعة يمكن مشاهدتها جميع الأعمال، وشاركا في أكثر من عمل، أولهم في 2019، بمسلسل "لآخر نفس"، وآخرهم مسلسل " ضرب نار " في 2023م.

مسلسل لآخر نفس

أعمال جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مسلسل "لآخر نفس"

يعد مسلسل لآخر نفس هو العمل الأول الذي جمع بين العوضي وطليقته ياسمين عام 2019، حيث كان قبل زواجهم بعام، وشاركهم في البطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مراد مكرم، هند عبدالحليم، ثراء جبيل، هاجر الشرنوبي، نور محمود.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامي مشوق حول سلمى "ياسمين عبد العزيز" وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم "فتحى عبد الوهاب" في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

مسلسل اللى مالوش كبير

مسلسل "اللى مالوش كبير"

كرر الثنائى التعاون مرة آخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول اجبار والد "غزل" ياسمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف "الخديوي" أحمد العوضي وتقع في حبه.

وشارك الثنائي في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، إيمان السيد.

مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار"

واجتمعا الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد للمرة الثالثة والأخيرة حتى الآن في مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان 2023، ودارت أحداثه حول "مهرة" ياسمين أحمد عبد العزيز، وهى فتاة شعبية من شبرا، و"جابر أبو شديد" أحمد العوضى، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير والذي يجسده الفنان ماجد المصرى الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

وشارك في مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أبرزهم: سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، تيسير عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي.