أصالة تفتتح موسم الغناء باللهجة العراقية| أغنية "إنسان" في الصداره

بدأت المطربة أصالة نصري موسم أغاني صيف 2024م، لتطرح ألبومها الخليجي الجديد، بالتعاون مع مجموعة "روتانا" للموسيقى، وشوقت جمهورها ببرومو إحدى أغانيه، والذي يحمل إسم "إنسان".

المطربة أصالة

أصالة تبدأ موسم أغاني الصيف بـ "إنسان"

وتتميز أغنية "إنسان" باللهجة العراقية، من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني، ومكس ماستر علي الأمير.

وشاركت النجمة أصالة متابعيها الملصق الدعائي لـ "إنسان" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة صيفية ناعمة، مرتدية بلوزة كتان باللون أوف وايت محددة الخضر وبنطال فضفاض متعدد الألوان، وكانت غالقة عينيها، كما إعتمدت مكياج ناعم بدرجات البني، وتركت خصلاتها تتدلى بصيحة الويفي، وزينته بتاج من الورد يتماشى مع الأجواء الصيفية.

أغاني الجزء الثاني من "لحقت نفسي"

وطرحت المطربة أصالة في السابق أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي"، وضم الجزء الثاني من الألبوم 6 أغنيات هي:

"لحقت نفسي"، من كلمات محمد مصطفى ملك، ولحن محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

"عايشة حالة"، من كلمات هاني رجب، ولحن محمد عبيه، وتوزيع موسيقي أحمد ضياء.

"نسيت"، من كلمات ناصر الجيل، ولحن وتوزيع محمد ضياء.

"أعراض الغياب"، من كلمات عبد الرحمن محمد، ولحن مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

"عشق الروح"، من كلمات هالة الزيات، ولحن محمود خيامي، وتوزيع موسيقي خالد عز.

"حديقة تلج"، من كلمات سهام الشعشاع، ولحن محمود عيد، وتوزيع أليكسندر ميسكيان.

أصالة ومي عمر

أصالة ومشاركتها في رمضان 2024

وكانت لها مشاركة في موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال غناء تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، والذي يحمل إسم " يا حظ".

وكتبت أصالة في السابق عبر إنستجرام: "هالأغنية جديدة عليي ولمست قلبي والأحلى إني صرت قريبه من ناس من زمان بتربطنا كل مشاعر الود وقعدتنا سوا فيها كل السعادة والفائدة ضحكنا واحد ومزحنا واحد وشغفنا بالفن واحد أخي وصديقي محمد سامي ومي عمر صديقتي الطيبه الحنونه المرتبة".