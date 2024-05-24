هشام ماجد: "دنيا سمير غانم كانت مشاركة في أشغال شقة"

حقق مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال نجاحًا كبيرًا، حيث عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، وتميز بجمهورية واسعة يتضمن فئات متنوعة سواء أطفال أو كبار، كما فاجأ بطل المسلسل بأن دنيا سمير غانم كانت من المفترض أن تشارك في العمل.





هشام ماجد ودنيا سمير غانم

أوضح الفنان هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم أن دنيا سمير غانم كانت من المفترض أن تشارك في مسلسل أشغال شقة، قائلًا: " كان نفسي جدًا دنيا سمير غانم تبقى موجودة، وفعلا كانت موجودة في حلقة لكن الموضوع لم يتم لسبب مش لازم نقوله دلوقتي ".





واستكمل "ماجد" حديثه: "ساعات تطلب من حد يشارك في العمل وميبقاش عايز، وساعات يبقى عنده حاجات تانية، أو عمل الدور قبل كده، وكل واحد من حقه يرفض مفيش مشكلة".





هشام ماجد يحمس جمهوره بجزء ثانٍ من "أشغال شقة"

أما عن تحضير جزء ثانٍ للمسلسل قال هشام ماجد: "احتمال كبير، في كلام على الموضوع لكن مفيش قرار حتى الآن".





أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وشارك هشام ماجد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذي عُرض في عيد الفطر، وكان من بطولته مع هنا الزاهد، ومحمد ثروت وطه دسوقي، غادة أبراهيم، والطفل جان رامز، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.





هشام ماجد يدافع عن الاتهام بسرقة فكرة فيلم باربي

وخلال لقاء سابق له في برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، رد هشام ماجد على الاتهامات التي وجهت لفيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، أنه مقتبس من الفيلم الاميركي الشهير "باربي".

وقال هشام ماجد إن الناس ربطت بين فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به في برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.



وتابع هشام: "فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عامًا كاملًا فى التصوير، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة".