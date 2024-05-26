صورة طبق الأصل| أحمد حلمي ونجل شقيقه يفاجئا الجمهور بالتشابه الكبير بينهم (صور)

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو قصير جمعه بنجل شقيقه، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما لاحظ رواد السوشيال ميديا التشابه الكبير بينهم.

أحمد حلمي ونجل شقيقه

وظهرا أحمد حلمي ونجل شقيقه بفيديو قصير مستخدمين مقطع من فيلم "الدادة دودي"، والتشابه بين الطفلين كريم وكرم، عندما قالا: "أنا مش كريم أنا كرم".

وبعد غياب الفنان أحمد حلمي عن خشبة المسرح لمدة 23 عام، يعود من جديد في مسرحية "ميمو"، وذلك على خشبة مسرح جراند حياه، ويستعد لمقابلة جمهوره في موسم عيد الأضحى، بعدما حققت نجاحًا كبيراً مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أبطال مسرحية ميمو

ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" مجموعة من الفنانين الكبار، أبرزهم: هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان و رحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، ومسرحية "ميمو " تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية ميمو حول شخصية "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

كما تبرع الفنان أحمد حلمي بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودخلت بمزاد خيري في حفل بسيدني في استراليا، لصالح الفقراء، وعلق أحمد حلمي قائلاً خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويارب تجيب أعلى سعر".

أبرز معلومات عن مسرحية ميمو

طرحت مسرحية ميمو، حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .