ياسمين صبري تسرق الأنظار بفستان شامبين في مهرجان البحر الأحمر| صور

تحرص النجمة ياسمين صبري علي لفت الأنظار بطلتها الساحرة في المهرجانات السينمائية، وتألقت خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة بفستان جذاب، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

النجمة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بفستان ساحر يبرز قوامها الممشوق، وتميز بلونه الشامبين اللامع وقصة الكب مكشوف الأكتاف والصدر، بالإضافة لبعض الرسومات التي تعطي تأثير على العين بأن الجسم أكثر رشاقة ومرسوم.





وتزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الثمينة من chopard، وضم عقد مرصع بالألماس والأحجار الطبيعية باللون الأخضر، وأقراط دائرية تتدلى من أذنيها، بالإضافة لإسورة وساعة.





ومن الناحية الجمالية، فضلت ياسمين الظهور بتصفيفة شعر تقليدية، حيث قسمت شعرها من الأمام على الجانبين، وتركته يتدلى من الخلف بصيحك الويفي الناعم والمرتب.





واختارت الملامح الترابية الساحرة، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني المدمجة مع النود، وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، واختارت أحمر شفاه جذاب باللون البني.

ياسمين صبري تطل بالأحمر الجريء في مهرجان كان

وفي مهرجان كان السينمائي الدولي، تألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، من وحي الطبيعة وزهور الربيع، لتخطف الأنظار باللون الأحمر الذي يرمز للحب، حيث ارتدت فستانا صمم الكريب الكانتوني مزين بالكريستال مع كيب من الشيفون الحريري، حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي جان بيير خوري؛ لتعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون تكلف.

وأكملت فخامة إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مع حجر الزمرد الأحمر ليتناغم مع لون فستانها.

نشأة ياسمين صبري

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، انفصل والداها فيما بعد. إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الإسكندرية.

تلقَّت ياسمين تدريبات السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.