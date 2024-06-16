عجل هارب يثير الهلع في أكتوبر.. والأهالي توقفه بأسلوب المصارعة الإسبانية (فيديو)

تحظى فيديوهات هروب الأضاحي في عيد الأضحى المبارك بمتابعات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعد من الأحداث التي تتكرر بشكل لافت كل عام.

ولعل أشهر تلك المقاطع التي تعود إلى الأعوام الماضية، مشهد اقتحام «عجل» المحلات وهروبه دون معرفة وجهته، وعجل يقفز في الترعة حيث نالا آلاف المشاهدات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجل بقري أبيض اللون هرب من أصحابه في مدينة أكتوبر، حسبما نشر الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، ولم تتسنَ للوفد التأكد من صحة الواقعة ومكانها.

ويظهر من خلال الفيديو محاولات من قبل الأشخاص بإيقافه من خلال استخدام أسلوب المصارعة الإسبانية مع الثيران بالوقوف أمام العجل الهارب بقطعة قماش حمراء؛ إذ وقف شخص أمامه بقفص لونه أحمر.

وباءت جميع المحاولات بالفشل، حتى تمكنوا في النهاية بالإمساك به من خلال التجمهر حوله من كافة الاتجاهات وتوجيه اللكمات والضرب بعصا غليظة، وهو ما يتعارض مع مباديء الإسلام في التعامل برفق مع الأضحية، طبقًا لحديث الرسول (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم .فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)

ويشبه رواد شبكات التواصل الاجتماعى مشاهد هروب عجول الأضاحي بمشهد من فيلم "بوحة" للفنان محمد سعد والذي كان يؤدي دور جزار فى المدبح إذ تصادف وجوده فى لحظة انفلات عجل من مكانه داخل أحد العنابر، فصاح قائلا: "طور هايج فى عنبر 7".