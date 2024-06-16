عاجل
المقاولون العرب يقسو على الطلائع بثلاثية في الدوري المصري
الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عجل هارب يثير الهلع في أكتوبر.. والأهالي توقفه بأسلوب المصارعة الإسبانية (فيديو)

عجل هارب
عجل هارب

تحظى فيديوهات هروب الأضاحي في عيد الأضحى المبارك بمتابعات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعد من الأحداث التي تتكرر بشكل لافت كل عام.

ولعل أشهر تلك المقاطع التي تعود إلى الأعوام الماضية، مشهد اقتحام «عجل» المحلات وهروبه دون معرفة وجهته، وعجل يقفز في الترعة حيث نالا آلاف المشاهدات.

txt

عجل يهرب إلى البحر في الإسماعيلية.. رواد فيسبوك: صيف وإحنا لسه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجل بقري أبيض اللون هرب من أصحابه في مدينة أكتوبر، حسبما نشر الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، ولم تتسنَ للوفد التأكد من صحة الواقعة ومكانها.

 

ويظهر من خلال الفيديو محاولات من قبل الأشخاص بإيقافه من خلال استخدام أسلوب المصارعة الإسبانية مع الثيران بالوقوف أمام العجل الهارب بقطعة قماش حمراء؛ إذ وقف شخص أمامه بقفص لونه أحمر.

 

وباءت جميع المحاولات بالفشل، حتى تمكنوا في النهاية بالإمساك به من خلال التجمهر حوله من   كافة الاتجاهات وتوجيه اللكمات والضرب بعصا غليظة، وهو ما يتعارض مع مباديء الإسلام في التعامل برفق مع الأضحية، طبقًا لحديث الرسول (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم .فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)

 

ويشبه رواد شبكات التواصل الاجتماعى مشاهد هروب عجول الأضاحي بمشهد من فيلم "بوحة" للفنان محمد سعد والذي كان يؤدي دور جزار فى المدبح إذ تصادف وجوده فى لحظة انفلات عجل من مكانه داخل أحد العنابر، فصاح قائلا: "طور هايج فى عنبر 7".

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

استعدادات خاصة بمجازر الغربية لاستقبال أضاحي العيد

البحيره تقرر فتح المجازر لذبح أضاحي العيد بالمجان

الفيوم تستعد لعيد الأضحى.. 159 ساحة للصلاة و311 رأس عجول أضاحى

ميناء سفاجا يستقبل 5 آلاف رأس عجول حية استعدادا لشهر رمضان

الجريدة الورقية